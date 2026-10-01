Юлия Путинцева завоевала «бронзу» Азиатских игр-2026
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стала бронзовым призером Азиатских игр-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония).
В полуфинале женского одиночного разряда представительница Казахстана встретилась с китаянкой Чжан Шуай.
Матч завершился победой спортсменки из Китая в двух сетах – 6:4, 6:2.
Таким образом, Путинцева завершила выступление в одиночном разряде на третьем месте и принесла Казахстану бронзовую медаль Азиады-2026.
Ранее сообщалось, что лидер мужской сборной Казахстана по дзюдо Елдос Сметов стал серебряным призёром Азиатских игр.
30 сентября на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое сборная Казахстана завоевала восемь медалей: две серебряные и шесть бронзовых.
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