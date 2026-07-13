Юные физики Казахстана завоевали пять исторических золотых медалей в Колумбии

Сборная Казахстана показала исторический результат на 56-й Международной физической олимпиаде (IPhO), которая прошла с 4 по 12 июля в колумбийском городе Букараманга.

Все пять участников национальной команды завоевали золотые медали. Это лучший результат Казахстана за всю историю участия в одном из самых престижных мировых интеллектуальных соревнований среди школьников.

В этом году в олимпиаде приняли участие 381 школьник из 85 стран мира. Участники выполняли сложные теоретические и экспериментальные задания, где требовались глубокие знания физики, аналитическое мышление и практические навыки.

Казахстанскую сборную представили пять школьников, и каждый из них поднялся на высшую ступень пьедестала. Золотыми медалистами стали ученица 11 класса школы-лицея NURORDA из Астаны Нургуль Егенбергенова, ученик 12 класса NIS физико-математического направления Астаны Амирбек Азатбеков, ученик 12 класса Spectrum International School города Астаны Ильяс Казымбек, ученик 12 класса Международной школы "Мирас" из Алматы Роман Черемнов и ученик 11 класса NIS физико-математического направления Астаны Дамир Курман.

Как сообщили в Министерстве просвещения, к этому результату команда готовилась три года. Подготовкой школьников занимались педагоги, наставники и национальные тренеры. Руководила подготовкой команды PhD, старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Гулия Нурбакова.

На самой олимпиаде работу сборной Казахстана координировали PhD, старший преподаватель SDU Самат Максутов и призер международных олимпиад по физике Алишер Еркебаев.

Отметим, что международная физическая олимпиада проводится с 1967 года и считается одним из самых престижных соревнований для школьников со всего мира. Казахстан принимает участие в IPhO с 1997 года. Для сравнения, в 2025 году сборная страны завоевала две серебряные и три бронзовые медали.

Ранее юные математики Казахстана взяли 8 медалей на международной олимпиаде.

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