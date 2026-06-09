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  • Юные математики Казахстана взяли 8 медалей на международной олимпиаде

Юные математики Казахстана взяли 8 медалей на международной олимпиаде

Сегодня 2026, 12:54
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Министерство просвещения РК Сегодня 2026, 12:54
Сегодня 2026, 12:54
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Фото: Министерство просвещения РК

В столице Узбекистана завершилась Международная олимпиада имени аль-Хорезми по математике и информатике – KhMIO.

Олимпиада направлена на выявление талантливых учащихся и развитие их знаний в области математики и информатики, а также научного и интеллектуального потенциала.

Сборная Казахстана показала стопроцентный результат. Восьмеро школьников завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Золотые медали получили:

  • Бердімұрат Ахмет (9 класс, лицей-интернат «Білім-Инновация», Актюбинская область)
  • Бексұлтан Жанделдинов (8 класс, школа-лицей «Жас Дарын», Павлодар)
  • Алдияр Мұхитұлы (9 класс, NIS, Алматы)
  • Әлішер Еламан (8 класс, РФМШ, Алматы)

Серебряные медали завоевали:

  • Әмір Белгімбаев (9 класс, РФМШ, Алматы)
  • Ислам Ермұханов (9 класс, «Білім-Инновация», Актюбинская область)
  • Санжар Жангелді (9 класс, школа-лицей-интернат имени Н. Нурмакова, Караганда)

Бронзовую медаль получил Әлішер Ғаллам (9 класс, школа-лицей «Жас Дарын», Павлодар).

Руководителями команды выступили учитель математики специализированного лицея №165 Алматы Асхат Абдикулов и сеньор-лектор IITU Айбар Куанышбай.

Отметим, что в соревновании в Ташкенте приняли участие школьники из 10 стран.

Ранее казахстанские школьники завоевали шесть медалей на биологической олимпиаде.

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