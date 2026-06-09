Юные математики Казахстана взяли 8 медалей на международной олимпиаде
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В столице Узбекистана завершилась Международная олимпиада имени аль-Хорезми по математике и информатике – KhMIO.
Олимпиада направлена на выявление талантливых учащихся и развитие их знаний в области математики и информатики, а также научного и интеллектуального потенциала.
Сборная Казахстана показала стопроцентный результат. Восьмеро школьников завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.
Золотые медали получили:
- Бердімұрат Ахмет (9 класс, лицей-интернат «Білім-Инновация», Актюбинская область)
- Бексұлтан Жанделдинов (8 класс, школа-лицей «Жас Дарын», Павлодар)
- Алдияр Мұхитұлы (9 класс, NIS, Алматы)
- Әлішер Еламан (8 класс, РФМШ, Алматы)
Серебряные медали завоевали:
- Әмір Белгімбаев (9 класс, РФМШ, Алматы)
- Ислам Ермұханов (9 класс, «Білім-Инновация», Актюбинская область)
- Санжар Жангелді (9 класс, школа-лицей-интернат имени Н. Нурмакова, Караганда)
Бронзовую медаль получил Әлішер Ғаллам (9 класс, школа-лицей «Жас Дарын», Павлодар).
Руководителями команды выступили учитель математики специализированного лицея №165 Алматы Асхат Абдикулов и сеньор-лектор IITU Айбар Куанышбай.
Отметим, что в соревновании в Ташкенте приняли участие школьники из 10 стран.
Ранее казахстанские школьники завоевали шесть медалей на биологической олимпиаде.
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