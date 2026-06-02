Юные инженеры из Жетысу стали призерами международного турнира в Китае

Команда "Water7" специализированного лицея-интерната для одаренных детей из области Жетысу успешно выступила на международном турнире по робототехнике The CaoLu Cup в Шанхае.

Казахстанские школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки и инженерных навыков, завоевав сразу две награды. Команда заняла третье место в номинации Inspire Award, а также была удостоена специальной награды Judges' Choice Award.

Успех юных инженеров стал одним из ярких достижений отечественных школьников на международной арене.

The CaoLu Cup является престижным международным турниром, который проводится в рамках программы FIRST Tech Challenge. Участники самостоятельно разрабатывают, собирают и программируют роботов для выполнения сложных инженерных задач.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из стран Азии и других регионов мира, что сделало конкуренцию особенно высокой.

В состав команды "Water7" вошли учащиеся 10–11 классов: Кенесбек Нуралы, Мелис Арай, Токтасын Куаныш, Аликулы Омар, Абузяров Зариф, Истеусиз Енлик, Сабыр Акгуль, Ерболат Бекнур, Бакыт Шынгыс, Алимхан Асылжан, Жигер Айжан, Ардак Акерке, Кенесбек Аяна, Тасболат Имангали и Серик Дина.

Подготовкой школьников к международному турниру занимались тренеры Айдос Ордабаев и Алмас Жанатов.

Подтверждение высокого уровня подготовки

По мнению организаторов и экспертов, достижения команды стали очередным подтверждением высокого уровня инженерного мышления, технологической подготовки и командной работы казахстанских школьников.

Успешное выступление на международной площадке свидетельствует о растущем потенциале отечественного STEM-образования и робототехнического движения в стране.

