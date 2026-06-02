Юные инженеры из Жетысу стали призерами международного турнира в Китае
Команда "Water7" специализированного лицея-интерната для одаренных детей из области Жетысу успешно выступила на международном турнире по робототехнике The CaoLu Cup в Шанхае.
Казахстанские школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки и инженерных навыков, завоевав сразу две награды. Команда заняла третье место в номинации Inspire Award, а также была удостоена специальной награды Judges' Choice Award.
Успех юных инженеров стал одним из ярких достижений отечественных школьников на международной арене.
The CaoLu Cup является престижным международным турниром, который проводится в рамках программы FIRST Tech Challenge. Участники самостоятельно разрабатывают, собирают и программируют роботов для выполнения сложных инженерных задач.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из стран Азии и других регионов мира, что сделало конкуренцию особенно высокой.
В состав команды "Water7" вошли учащиеся 10–11 классов: Кенесбек Нуралы, Мелис Арай, Токтасын Куаныш, Аликулы Омар, Абузяров Зариф, Истеусиз Енлик, Сабыр Акгуль, Ерболат Бекнур, Бакыт Шынгыс, Алимхан Асылжан, Жигер Айжан, Ардак Акерке, Кенесбек Аяна, Тасболат Имангали и Серик Дина.
Подготовкой школьников к международному турниру занимались тренеры Айдос Ордабаев и Алмас Жанатов.
Подтверждение высокого уровня подготовки
По мнению организаторов и экспертов, достижения команды стали очередным подтверждением высокого уровня инженерного мышления, технологической подготовки и командной работы казахстанских школьников.
Успешное выступление на международной площадке свидетельствует о растущем потенциале отечественного STEM-образования и робототехнического движения в стране.
Ранее казахстанские школьники завоевали шесть медалей на биологической олимпиаде.
