Юные инженеры Казахстана привезли награды с чемпионата в Гонконге

Казахстанские школьники успешно выступили на международном чемпионате FIRST LEGO League Hong Kong Championship 2026, где представили страну среди сильнейших команд мира.

В этом году в соревновании приняли участие более 120 команд и свыше 900 школьников из более чем 30 стран. По итогам чемпионата две команды из Алматы вошли в число призеров.

Команда "PEAK" школы PhysTech School Almaty получила награду 1st Runner-Up, а также стала обладателем специального приза Most Innovative Booth Award за самый инновационный выставочный стенд. В категории Robot Game команда заняла шестое место среди участников со всего мира.

В состав команды вошли Ерасыл Бектемиров, Виктор Хегай, Ануар Орман, Ильсон Пак, Айкен Хайрулла и Тамина Стяжкина. Наставником команды выступил Берикпол Максат Аскарулы.

Еще одна казахстанская команда "Future Axions 218" заняла второе место в категории Invitational, показав высокий результат среди международных участников.

Команду представили ученики школы "Келешек мектебі" №218 Ринат Заманбек и Инкар Калиаскар, а также учащиеся лицея №24 Медина Турсын Сабиткызы и Адия Турсынбек Жанболаткызы. Ментором команды стал Карагол Баккелди Бегжанулы.

Успех школьников отражает развитие STEM-образования и робототехники в Казахстане. В учебных заведениях страны активно внедряются программы, направленные на развитие инженерных навыков, цифровых компетенций и технического мышления.

Ранее юные физики Казахстана завоевали пять исторических золотых медалей в Колумбии.

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