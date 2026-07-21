Юные математики Казахстана завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде

Сборная Казахстана завоевала шесть медалей на 67-й Международной математической олимпиаде, которая прошла с 13 по 21 июля 2026 года в китайском городе Шанхай.

В одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира приняли участие около 700 школьников из 117 стран.

По итогам олимпиады казахстанская команда получила три серебряные и три бронзовые медали.

Серебряными призерами стали:

Тимур Мурат – ученик 12 класса международной школы Haileybury Almaty;

Али Еркебуланович – ученик 11 класса школы-лицея "NURORDA" города Алматы;

Батырхан Бейганов – ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы.

Бронзовые медали завоевали:

Ерасыл Алтынбек – ученик 11 класса школы-лицея "NURORDA" города Алматы;

Маргулан Шарел – ученик 12 класса международной школы Spectrum города Астаны;

Амирлан Аманжолов – ученик 12 класса международной школы Haileybury Almaty.

Руководителями сборной Казахстана выступили президент Казахстанско-Американского свободного университета Асылбек Абдиашимович Исахов и многократный призер международных и республиканских олимпиад Канат Кайратович Сатылханов.

Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года и считается одним из самых старейших и престижных соревнований для школьников в мире. Казахстан участвует в олимпиаде с 1992 года.

За время участия в IMO национальная сборная Казахстана выступила 34 раза и завоевала 16 золотых, 54 серебряные и 86 бронзовых медалей, а также получила 30 Почетных грамот.

Успехи казахстанских школьников отражают высокий уровень подготовки участников и развитие системы олимпийского образования в стране.

Ранее казахстанская сборная выиграла пять медалей на IEO-2026.

Читайте также: