Юные математики Казахстана завоевали шесть медалей на Международной олимпиаде
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Сборная Казахстана завоевала шесть медалей на 67-й Международной математической олимпиаде, которая прошла с 13 по 21 июля 2026 года в китайском городе Шанхай.
В одном из самых престижных интеллектуальных соревнований мира приняли участие около 700 школьников из 117 стран.
По итогам олимпиады казахстанская команда получила три серебряные и три бронзовые медали.
Серебряными призерами стали:
- Тимур Мурат – ученик 12 класса международной школы Haileybury Almaty;
- Али Еркебуланович – ученик 11 класса школы-лицея "NURORDA" города Алматы;
- Батырхан Бейганов – ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы.
Бронзовые медали завоевали:
- Ерасыл Алтынбек – ученик 11 класса школы-лицея "NURORDA" города Алматы;
- Маргулан Шарел – ученик 12 класса международной школы Spectrum города Астаны;
- Амирлан Аманжолов – ученик 12 класса международной школы Haileybury Almaty.
Руководителями сборной Казахстана выступили президент Казахстанско-Американского свободного университета Асылбек Абдиашимович Исахов и многократный призер международных и республиканских олимпиад Канат Кайратович Сатылханов.
Международная математическая олимпиада проводится с 1959 года и считается одним из самых старейших и престижных соревнований для школьников в мире. Казахстан участвует в олимпиаде с 1992 года.
За время участия в IMO национальная сборная Казахстана выступила 34 раза и завоевала 16 золотых, 54 серебряные и 86 бронзовых медалей, а также получила 30 Почетных грамот.
Успехи казахстанских школьников отражают высокий уровень подготовки участников и развитие системы олимпийского образования в стране.
Ранее казахстанская сборная выиграла пять медалей на IEO-2026.
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