Сборная Казахстана пополнила медальную копилку на международном турнире по настольному теннису серии WTT Youth Contender, который проходит в Алматы.

В возрастной категории U13 казахстанец Дулат Ералхан успешно дошел до финала. В решающей встрече он уступил представителю Узбекистана Амиру Шириеву и стал серебряным призером соревнований.

Еще одну награду для Казахстана в этой возрастной категории принес Олег Яковлев, занявший третье место.

Ранее казахстанские спортсмены также отметились на турнире. Олег Яковлев и Мария Лукьянова стали бронзовыми призерами в смешанном парном разряде среди участников категории U15.

Турнир WTT Youth Contender в Алматы собрал молодых спортсменов из разных стран и стал важной площадкой для развития юношеского настольного тенниса.

Ранее казахстанка стала чемпионкой мира по стрельбе в Эстонии.

Представительница сборной Казахстана Фатима Ирназарова завоевала золотую медаль чемпионата мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине.

Казахстанская спортсменка стала лучшей в дисциплине стрельба по движущейся мишени с 10 метров.

В финале Ирназарова одержала победу над представительницей Украины Викторией Рыбоваловой.

Еще одну награду Казахстану принесла Зухра Ирназарова, ставшая бронзовым призером мирового первенства. В поединке за третье место она оказалась сильнее венгерской спортсменки Бьянки Барбары Фаркашне Кецели.

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