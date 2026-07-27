Юные теннисисты Казахстана завоевали медали на международном турнире в Алматы
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Сборная Казахстана пополнила медальную копилку на международном турнире по настольному теннису серии WTT Youth Contender, который проходит в Алматы.
В возрастной категории U13 казахстанец Дулат Ералхан успешно дошел до финала. В решающей встрече он уступил представителю Узбекистана Амиру Шириеву и стал серебряным призером соревнований.
Еще одну награду для Казахстана в этой возрастной категории принес Олег Яковлев, занявший третье место.
Ранее казахстанские спортсмены также отметились на турнире. Олег Яковлев и Мария Лукьянова стали бронзовыми призерами в смешанном парном разряде среди участников категории U15.
Турнир WTT Youth Contender в Алматы собрал молодых спортсменов из разных стран и стал важной площадкой для развития юношеского настольного тенниса.
Ранее казахстанка стала чемпионкой мира по стрельбе в Эстонии.
Представительница сборной Казахстана Фатима Ирназарова завоевала золотую медаль чемпионата мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине.
Казахстанская спортсменка стала лучшей в дисциплине стрельба по движущейся мишени с 10 метров.
В финале Ирназарова одержала победу над представительницей Украины Викторией Рыбоваловой.
Еще одну награду Казахстану принесла Зухра Ирназарова, ставшая бронзовым призером мирового первенства. В поединке за третье место она оказалась сильнее венгерской спортсменки Бьянки Барбары Фаркашне Кецели.
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