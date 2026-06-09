Заблудившихся в горах подростков нашли под пиком Треугольник

В горах Алматы спасатели оказали помощь двум подросткам, которые потерялись во время спуска с высоты более 3000 метров.

Инцидент произошел в районе пика Сатпаева. По информации МЧС, двое 16-летних туристов во время спуска сбились с маршрута и оказались в районе пика Треугольник. С наступлением темноты они потеряли ориентиры и обратились за помощью к спасателям.

На поиски подростков незамедлительно выехала группа Республиканской спасательной службы "Барыс". Спасатели выдвинулись с поста "Медеу" и направились в предполагаемый район их нахождения.

Поисковая операция проходила в сложных условиях. Чтобы добраться до туристов, спасателям потребовалось более трех часов передвижения по горному рельефу в темное время суток.

Подростков обнаружили под пиком Треугольник. Их жизни и здоровью ничего не угрожало, медицинская помощь не понадобилась.

Как выяснилось, молодые люди были недостаточно подготовлены к прохождению высокогорного маршрута. Их экипировка не соответствовала условиям похода, а сложный участок пути они проходили уже после наступления темноты.

После завершения операции спасатели сопроводили подростков вниз и благополучно доставили их в город.

В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее планировать маршрут, учитывать погодные условия, рассчитывать время возвращения и использовать подходящее снаряжение.

Ранее в горах Алматы спасатели эвакуировали пострадавшего туриста с высоты более 3000 метров.

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