На фоне задержаний и кадровых перестановок в «Казатомпроме» депозитарные расписки национальной компании подешевели на 2,47% за торговый день – до 55,3 доллара. Согласно данным Лондонской фондовой биржи, это на 41% ниже максимума за последние 12 месяцев. Аналитики казахстанской инвестиционной компании Teniz Capital считают, что большая часть негативных новостей уже учтена в котировках, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов 24 ноября глобальные депозитарные расписки «Казатомпрома» потеряли 2,5% за день. Максимальная стоимость бумаг за последние 12 месяцев составляла 93,8 доллара.

Как отмечают аналитики, давление на котировки компании оказывали не только последние задержания. За год вырос налог на добычу полезных ископаемых, возникли проблемы с поставками серной кислоты, укрепился тенге, а в ноябре начались задержания в «Самрук-Қазына».

Уран дорожает, бумаги дешевеют

Несмотря на падение котировок «Казатомпрома», цены на уран остаются высокими. На спотовом рынке стоимость урана держится около 90 долларов за фунт, а долгосрочная контрактная цена достигла 98–99 долларов – рекордного показателя в номинальном выражении.

В третьем квартале 2026 года «Казатомпром» продавал уран в среднем по 81,5 доллара за фунт – на 18% дороже, чем годом ранее. Объем продаж группы вырос на 25%.

При этом снижение котировок наблюдается во всей отрасли. По данным Teniz Capital, фонд акций уранодобывающих компаний URNM с начала года потерял более 20%, хотя сам уран подорожал примерно на 10%.

Что ждет «Казатомпром»

Аналитики обращают внимание на растущий мировой спрос на атомную энергетику, в том числе для обеспечения электричеством дата-центров искусственного интеллекта.

Согласно приведенному ими прогнозу Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association), к 2040 году атомным реакторам потребуется около 150 тыс. тонн урана ежегодно – более чем вдвое больше, чем сейчас.

На фоне сокращения добычи на действующих месторождениях и небольшого количества новых проектов аналитики ожидают дефицита урана на мировом рынке.

При этом «Казатомпром» остается крупнейшим в мире производителем урана с одной из самых низких себестоимостей добычи в отрасли.

«Месторождения, контракты и спрос на уран от расследования не изменились. На наш взгляд, большая часть плохих новостей в котировках уже учтена. Наведение порядка в госкомпании мы считаем хорошим знаком для миноритарных акционеров: чем прозрачнее закупки и управление, тем больше прибыли доходит до дивидендов», – отметили в Teniz Capital.

По мнению аналитиков, дальнейшее внимание будет приковано к тому, кто займет освободившиеся руководящие должности и расширится ли круг фигурантов уголовного дела.

Что было ранее

Напомним, 23 ноября Служба по противодействию коррупции КНБ задержала главного директора по производству – члена правления «Казатомпрома» Куаныша Омарбекова и других лиц. Их поместили в изолятор временного содержания.

Омарбекова подозревают в причастности к коррупционной схеме, которую, по версии следствия, организовало бывшее руководство фонда «Самрук-Қазына».

24 ноября совет директоров «Казатомпрома» досрочно прекратил полномочия двух членов правления – Куаныша Омарбекова и главного директора по коммерции Владислава Байгужина.

После, национальная компания выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о сотрудничестве с правоохранительными органами. В «Казатомпроме» заверили, что продолжают работу в штатном режиме, а производственные и финансовые прогнозы на 2026 год остаются в силе.

Ранее, 11 ноября, стало известно о задержании руководителей «Самрук-Қазына» и КТЖ Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева. Впоследствии суд санкционировал их арест.