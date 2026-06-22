Захоронения, разделённые веками: необычную находку сделали под Карагандой
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Необычную находку сделали археологи в Абайском районе Карагандинской области. Во время раскопок одного кургана они обнаружили сразу два захоронения, относящиеся к разным историческим эпохам. Их разделяют многие столетия.
Исследования проводились на могильнике Кулайгыр-1 возле села Кулайгыр. На первый взгляд курган выглядел как обычное древнее захоронение: круглая насыпь диаметром около 10 метров, окружённая каменными плитами. Однако раскопки преподнесли учёным настоящий сюрприз.
В центре кургана археологи обнаружили погребение раннего железного века, связанное с Тасмолинской культурой. Рядом с останками человека находились бронзовое зеркало и элемент пояса.
Но самое интересное ждало исследователей глубже. Под каменной насыпью скрывалось ещё одно, гораздо более древнее захоронение. Оно относится к Нуринской культуре эпохи средней бронзы и датируется XVIII-XVI веками до нашей эры.
Древнее погребение было устроено в каменной цисте. В отличие от более позднего захоронения, здесь использовался обряд кремации – обожжённые костные останки были помещены в погребальную камеру.
Как отметил руководитель Центра по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области Тулкибай Тулеуов, археологи зафиксировали редкий случай, когда в одном кургане сохранились следы сразу двух исторических периодов.
Среди других находок – фрагменты керамических сосудов с характерным геометрическим орнаментом, бронзовая бляшка и части украшенной посуды.
Полевые работы уже завершены. Теперь артефакты предстоит изучить в лаборатории. Учёные надеются, что новые данные помогут лучше понять жизнь, обычаи и погребальные традиции древних жителей Центрального Казахстана.
Ранее на севере Казахстана нашли новые следы эпохи Золотой Орды.
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