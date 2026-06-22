Прокуратура Павлодара выявила нарушения при планировании ремонта Центрального сквера, которые могли привести к необоснованным расходам бюджетных средств.

Во время анализа государственных закупок установлено, что в проектно-сметную документацию были включены работы по укладке более 25 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Кроме того, планировалась закупка такого же объема бетонной плитки на сумму свыше 368 миллионов тенге.

При этом общая площадь Центрального сквера составляет около 25 тысяч квадратных метров. Значительную часть территории занимают газоны, деревья, зеленые насаждения и открытый грунт, где укладка плитки не требуется.

Проведенные замеры показали, что реальная потребность в тротуарной плитке не превышает 9 тысяч квадратных метров.

По данным надзорного органа, предусмотренные проектом объемы работ и материалов значительно превышали фактическую необходимость, что создавало риск неэффективного использования бюджетных средств.

По акту прокурорского надзора государственную закупку отменили, а виновное должностное лицо привлекли к ответственности.

Ранее девять госзакупок на 1,1 млрд тенге отменили в Степногорске.

Читайте также: