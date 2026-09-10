Два транспортных чиновника задержаны за взятки на 40 млн тенге
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Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана пресекла коррупционную деятельность в транспортной сфере. В рамках расследования задержаны заместитель председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта и заместитель руководителя инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.
Как сообщили в пресс-службе КНБ, задержания проведены в августе при координации прокуратуры.
По данным следствия, должностные лица подозреваются в обеспечении беспрепятственного проезда транспортных средств, грузы которых превышали допустимые весовые нормы.
«Ими были получены материальные вознаграждения от предпринимателей на сумму более 40 млн тенге», – сообщили в Комитете.
Санкцией суда оба подозреваемых взяты под стражу.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
В ведомстве подчеркнули, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выявили коррупционные преступления с ущербом на 3,7 млрд тенге.
всего за два месяца зарегистрировано 201 коррупционное правонарушение. Среди наиболее распространенных преступлений – взяточничество, хищение, мошенничество, а также злоупотребление и превышение должностных полномочий.
По данным ведомства, подозреваемыми по уголовным делам признаны 140 человек.
За отчетный период завершено расследование 126 уголовных дел. Из них 110 материалов направлены в суд.
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