Зангар Нурланулы вошел в десятку лучших теннисистов мира
Зангар Нурланулы улучшил свое положение в мировом рейтинге ITF Juniors после успешного выступления на Australian Open-2026, передает BAQ.KZ.
– 17-летний Зангар стал первым в истории казахстанским теннисистом, который смог выйти в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В обновленном рейтинге Зангар поднялся с 12-го места на 9-е, – сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
В ФТК напомнили, что казахстанец осенью прошлого также стал полуфиналистом US Open Juniors. Еще никому не удавалось дважды выйти в 1/2 финала юниорских турниров Большого шлема.
Таким образом , в топ-10 мировых рейтингов WTA, ATP и ITF Juniors сразу три представителя Казахстана: новоиспеченная чемпионка Australian Open Елена Рыбакина занимает третью строчку, Александр Бублик на 10-м месте, и Зангар на 9-й позиции. Финалистка Australian Open 2026 в парном разряде Анна Данилина на 11-й строчке.
