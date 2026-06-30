Заведение быстрого питания сгорело в Мангистауской области

В Мунайлинском районе Мангистауской области произошёл пожар в заведении быстрого питания, расположенном рядом с торговым центром.

По данным ДЧС Мангистауской области, возгорание произошло 30 июня в 11:10 в кафе Sim Sim Fast Food, которое находится в пристройке к торговому центру "Рахат" в жилом массиве Акеспе села Мангистау.

Огонь полностью охватил помещение кафе площадью около 40 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. Уже в 11:35 возгорание было полностью ликвидировано.

В тушении были задействованы 11 сотрудников и 3 единицы техники.

По данным экстренных служб, в результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Ранее крупный пожар вспыхнул на кровле здания в ВКО.

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