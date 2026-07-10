Землетрясение произошло вблизи Тараза
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Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Жамбылской области.
По данным Казахстанского национального центра данных, подземные толчки произошли 10 июля в 00:59 по времени Астаны.
Эпицентр находился в 65 километрах к юго-западу от Тараза. Глубина очага землетрясения составила 15 километров.
Координаты эпицентра: 42,50 градуса северной широты и 70,88 градуса восточной долготы.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее также было зафиксировано землетрясение магнитудой в 2 балла в Жамбылской области.
Напомним, 24 июня у берегов Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране зафиксированы разрушения зданий, а власти назвали ситуацию очень серьёзной.
После стихийного бедствия в Венесуэле был введён режим чрезвычайного положения. Также временно закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара, приостановлена работа метро и железнодорожного сообщения, отменены занятия в учебных заведениях.
Ранее сообщалось, что десятки стран отправят спасательные команды в зону бедствия в Венесуэле.
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