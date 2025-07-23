После землетрясения, зафиксированного в Восточно-Казахстанской области, в регионе сработала система оповещения только спустя 15 минут. Как сообщили в МЧС РК, сирены были включены после подземных толчков, несмотря на то что их сила не достигла порогового значения, передаёт BAQ.KZ.

По информации ведомства, землетрясение было оперативно зарегистрировано, и в течение 7 минут поступили уточнённые данные. После этого в Усть-Каменогорске был активирован сигнал "Внимание всем".

"Cогласно регламенту автоматическое включение сирен предусмотрено при сейсмической интенсивности 5,5 баллов и выше. В данном случае интенсивность толчков составила 4 балла, при этом расстояние от эпицентра 80 км. Тем не менее, с учётом характера события и возможных повторных толчков и афтершоках, сирены были включены в информационно-профилактических целях — для напоминания населению о правилах поведения при землетрясениях. В сценарии перехвата звучали меры безопасности, которые должны соблюдать жители", — пояснили в МЧС РК.

23 июля в 15:37 в Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в районе Калбатау, примерно в 76 км от Усть-Каменогорска. Толчки ощущались в самом городе и, по сообщениям, в Семее. Система оповещения сработала с задержкой — спустя 15 минут. Пользователи Android получили автоматическое уведомление почти сразу после инцидента.