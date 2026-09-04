В Кокшетау прокуратура добилась возврата в доход государства 10 земельных участков общей площадью 2,4 гектара. Их стоимость составляет порядка 70 млн тенге.

Как сообщили в прокуратуре региона, нарушение выявили в ходе анализа соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что акимат города Кокшетау предоставил юридическому лицу земельные участки для коммерческих целей без проведения аукциона (торгов).

Как сообщили в прокуратуре города, такие действия не соответствовали требованиям статьи 48 Земельного кодекса Республики Казахстан.

По итогам прокурорского надзора незаконно предоставленные земельные участки возвращены в доход государства.

В ведомстве отметили, что законность предоставления земельных участков, а также их целевое использование находятся на контроле органов прокуратуры.

Ранее в Атырауской области в собственность государства были возвращены 78 земельных участков общей площадью 2182 гектара.

Их кадастровая стоимость превышает 619 миллионов тенге. Проверка показала, что участки, ранее выделенные под бизнес-проекты, жилищное строительство и другие цели, длительное время оставались без освоения. Фактически земля не использовалась по назначению, что замедляло вовлечение территорий в экономический оборот.

Также установлено, что местные исполнительные органы не принимали своевременных мер для возврата таких участков в активное использование.

После прокурорского надзора уполномоченные органы приняли решения о прекращении прав землепользования. Неиспользуемые участки были возвращены государству.

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