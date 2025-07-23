На судебном заседании по делу Перизат Кайрат выступил потерпевший Олжас Садык. Он сообщил, что собрал 83 миллиона тенге для помощи жителям сектора Газа и лично передал деньги обвиняемой, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, он даже сопровождал Перизат Кайрат в Абу-Даби, чтобы получить прозрачный отчёт о распределении средств. Однако, как подчеркнул Олжас, "ни прозрачности, ни отчётности так и не было".

В завершение своего выступления потерпевший призвал поддержать иск и доводы стороны обвинения, однако сделал исключение для одной из подсудимых:

"Прошу поддержать наш иск и предложения прокуроров, за исключением Гайни Алашбаевой. Мне очень жалко её, у неё сейчас проблемы со здоровьем. Возможно, оставить её также на домашнем аресте?" — сказал он.

Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.