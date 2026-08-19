В городе Каратау Жамбыской области спор между соседями из-за неоднократного затопления квартиры завершился медиацией. Ответчики обязались выплатить пострадавшей стороне 800 тыс. тенге и компенсировать расходы на судебную экспертизу.

Как затопило квартиру

В декабре 2025 года квартира истца в Каратау неоднократно пострадала от затопления из расположенной этажом выше квартиры. Вода повредила потолок и стены.

Факт затопления подтвердил акт обследования аппарата акима города Каратау. Согласно оценке, стоимость восстановительного ремонта составила 1,3 млн тенге.

С учетом расходов на оценку ущерба истец просила взыскать с двух ответчиков более 1,4 млн тенге.

Как стороны договорились

Во время подготовки дела к рассмотрению стороны при участии судьи-примирителя заключили медиативное соглашение.

По его условиям ответчики обязались солидарно выплатить 800 тыс. тенге. Деньги будут перечисляться ежемесячно по 100 тыс. тенге – с сентября 2026 года по апрель 2027 года.

Кроме того, ответчики должны выплатить в доход государства 112 тыс. тенге расходов на судебную экспертизу.

В свою очередь, истец отказалась от заявленного иска.

Почему дело прекратили

Суд проверил условия соглашения и установил, что они не противоречат законодательству и не нарушают права и законные интересы третьих лиц.

В результате медиативное соглашение было утверждено, а производство по делу прекращено. Уплаченная истцом госпошлина ей возвращена.

Таким образом, спор из-за затопления квартиры удалось разрешить без дальнейшего судебного конфликта – стороны самостоятельно определили сумму и порядок исполнения обязательств.

Определение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что днем 23 июля на Астану обрушился сильный ливень. Из-за большого количества осадков на отдельных улицах столицы образовались подтопления, движение транспорта оказалось затруднено. Жители города публиковали в социальных сетях видео последствий непогоды.

Автомобили преодолевают затопленные участки дорог, а пешеходам приходится искать обходные пути и передвигаться вдоль зданий, держась за ограждения.

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты занимаются устранением последствий сильных осадков и контролируют ситуацию на улицах города.

По информации городских властей, ливневая канализация и очистные сооружения справляются с большим объемом воды. Вместе с тем на отдельных участках во время залповых дождей временно возникают подтопления.

При интенсивных осадках система ливневой канализации обычно отводит воду в течение 40 минут – одного часа.

В столице также на постоянной основе проводятся работы по очистке дождеприемников и коллекторов, пропарке труб, а также строительству новых объектов ливневой канализации. Эти меры направлены на повышение пропускной способности системы и снижение рисков подтоплений во время сильных дождей.

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