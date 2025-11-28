Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о покупке жилья, передает BAQ.KZ.

Финрегулятор повысил в октябре базовую ставку на уровне 18%. Журналисты на брифинге отметили, что после последнего повышения базовой ставки многие казахстанцы отказались от идеи ипотеки, а некоторым банки и вовсе перестали одобрять займы.

Они поинтересовались, что делать сейчас казахстанцам: ждать снижения базовой ставки или, наоборот, успеть оформить ипотеку до конца года, пока налоговая реформа еще не вступила в силу.

"Мне кажется, общий совет: никогда не покупай на пике. Мы видим, что, скорее всего, в следующем году в первые кварталы, пока система будет адаптироваться к налоговой реформе, возможно определенное экономическое замедление. Соответственно, возможно и некое затухание инфляции - общего роста цен и, как следствие, замедление роста цен в отдельных отраслях. Будет ли это касаться строительного сектора? Я не отраслевой эксперт, мне сложно говорить. Есть факторы, которые, напротив, говорят о возможной стабилизации и даже некотором снижении. Но в любом случае при уровне базовой ставки в районе 18% и рыночной ипотеке 20% и выше приобретения жилья в ипотеку с тяжелым бременем - наверное, лучше повременить, если позволяют личные условия", - ответил глава Нацбанка.

В Национальном банке также пересмотрены прогнозы инфляции на 2025 и 2026 годы. Продовольственная инфляция в октябре ускорилась до 13,5%.

Финрегулятор также улучшил прогноз экономического роста на 2025, 2027 годы.

18 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и пакет сопутствующих поправок. Реформа вступает в силу с 1 января 2026 года.