Женщина родила ребенка в разрушенном здании в Венесуэле

В Венесуэле женщина родила ребенка прямо среди обломков здания, разрушенного в результате мощных землетрясений.

По данным издания Mundo, роды произошли в условиях полного отсутствия электричества и медицинского оборудования.

По последним данным властей Венесуэлы, число погибших достигло 235 человек, более 4300 пострадавшим оказана медицинская помощь. В результате стихии разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура и медицинские учреждения, временно закрыт главный аэропорт страны.

Напомним, 24 июня у берегов Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране зафиксированы разрушения зданий, а власти назвали ситуацию очень серьёзной.

После стихийного бедствия в Венесуэле был введён режим чрезвычайного положения. Также временно закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара, приостановлена работа метро и железнодорожного сообщения, отменены занятия в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что десятки стран отправят спасательные команды в зону бедствия в Венесуэле.

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