Мужчина совершил жестокую расправу над собакой в Петропавловске
Дело направили в суд.
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В Петропавловске завершено расследование дела о жестоком обращении с животным, повлекшем гибель собаки.
Как сообщили в полиции, пес по кличке Барсик жил во дворе многоэтажного дома на улице Карима Сутюшева. Жители дома оборудовали для него будку и заботились о животном. По словам жильцов, собака была любимицей двора и спокойно находилась на цепи.
Около месяца назад произошел трагический случай. По данным правоохранителей, нетрезвый прохожий, у которого был кухонный нож, напал на собаку и нанес ей множественные ранения. Все произошло на глазах у жителей дома.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Петропавловска, ранее судимый за кражу. В ходе расследования были проведены необходимые следственные действия.
Сейчас уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, передано на рассмотрение в суд.
Ранее житель Степногорска пытался "усыпить" собаку молотком.
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