Жестокое убийство в Атырау: по дочери погибших завершили 11 судебных экспертиз

По делу о резонансном убийстве четырех человек в Атырау завершены все назначенные судебные экспертизы в отношении дочери погибших Акбаян Мукангалиевой. Об этом сообщил директор Центр судебных экспертиз Министерства юстиции РК Бакытжан Байтилесов на пресс-конфернции СЦК, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, разглашение результатов судебных экспертиз ограничено действующим законодательством, поэтому детали заключений не подлежат публикации.

"В соответствии с законодательством нам запрещено распространять какую-либо информацию по итогам судебных экспертиз, поэтому предоставить конкретные сведения по заключениям мы не можем. Вместе с тем по данному делу было назначено в общей сложности 11 экспертиз. Все они были завершены своевременно, в установленные сроки. На сегодняшний день все экспертные исследования проведены в соответствии с процессуальными требованиями", - сообщил Байтилесов.

Таким образом, по резонансному уголовному делу, связанному с жестоким убийством семьи в Атырау, весь комплекс назначенных экспертных исследований, включая экспертизы в отношении Акбаян Мукангалиевой, официально завершен.

Подозреваемый признан вменяемым

Согласно заключению экспертизы, Сарсемалиев признан вменяемым, что означает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

В то же время окончательное заключение экспертов по делу дочери погибших - Акбаян Мукангалиевой - пока не готово.

После завершения всех процессуальных действий материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Пожизненное наказание

Сарсемалиеву вменяется не только убийство двух и более лиц, но и убийство, совершённое неоднократно. Кроме того, в деле фигурируют дополнительные эпизоды: кража (ст. 188 ч. 2 УК РК), мошенничество (ст. 190 УК РК).

Как поясняют адвокаты, квалификация "убийство двух и более лиц" относится к одному эпизоду преступления, тогда как "неоднократное убийство" предполагает совершение преступлений в разное время.

Обе статьи подпадают под часть 2 статьи 99 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Хронология трагедии

Напомним, ранее в селе Жангелдин пропала семья - супруги и их двое взрослых детей.

6 января стало известно о страшной находке: тела супругов были обнаружены в сарае возле дома.

Позже в базе органов правовой статистики в качестве подозреваемого был указан зять погибших - Султан Сарсемалиев. Он вместе с супругой был объявлен в международный розыск.

Задержание за границей

В дальнейшем подозреваемые были задержаны в Индонезии, после чего доставлены в Казахстан.

По делу также появлялись новые обстоятельства: сообщалось о поиске "хакера", а также о подозрительных аудиосообщениях, связанных с одной из погибших.

В ходе расследования вскрылись дополнительные шокирующие детали преступления.