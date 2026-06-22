В Костанае суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

На скамье подсудимых оказалась гражданка Ә., обвиняемая в неоднократном мошенничестве, связанном с хищением чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием. Дело квалифицировано по части 3, пунктам 1 и 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Согласно материалам дела, в период с апреля 2022 года по сентябрь 2024 года подсудимая, действуя с прямым умыслом, предлагала жителям Костаная посреднические услуги по приобретению недвижимости по заниженной цене. При этом свои действия она маскировала под гражданско-правовые отношения. В результате её действий пострадали восемь человек, общий ущерб превысил 30 миллионов тенге.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы. С учётом амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан срок наказания предлагалось сократить, а также применить отсрочку исполнения приговора.

Подсудимая вину признала полностью и раскаялась. Потерпевшие, в свою очередь, настаивали на строгом наказании и полном возмещении ущерба.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, включая признание вины, раскаяние и наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. С учётом амнистии срок был сокращён до 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 5 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил.

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