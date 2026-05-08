Жумангарин ответил на опасения о массовом закрытии бизнеса из-за налоговой реформы

Министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в Парламенте прокомментировал заявления о снижении оборотов малого бизнеса после введения новых ограничений в секторе B2B, передает BAQ.KZ.

Ранее депутат Мажилиса Азат Перуашев заявил о том, в Караганде малый бизнес столкнулся с критическим падением оборотов на 20–30% из-за новых ограничений в секторе B2B. По его прогнозам, многие предприниматели могут просто ликвидироваться до конца этого года.

Бизнес закрывался еще до налоговой реформы

Министр Жумангарин на брифинге, отвечая на вопросы журналистов ответил, что при оценке ситуации необходимо учитывать причины закрытия бизнеса в каждом конкретном случае. Он отметил, что предпринимательская деятельность сама по себе связана с высокими рисками, особенно на начальных этапах развития бизнеса.

Жумангарин привел данные, согласно которым из 1,8 млн предприятий, открытых в Казахстане с 2022 по 2024 год, более 800 тысяч уже прекратили работу. При этом, подчеркнул министр, в тот период налоговая реформа еще не проводилась.

Но реформа все-таки повлияла

Вместе с тем глава МНЭ признал, что изменения в налоговом законодательстве действительно повлияли на сектор B2B, где были введены более жесткие условия работы. По его словам, именно в этом и заключалась цель реформы.

Он сообщил, что среди примерно 300 тысяч предприятий, работавших в B2B-секторе, 71% сдавали нулевые декларации.

При этом Жумангарин отметил, что налоговая реформа практически не затронула сектор B2C. По его словам, владельцы ресторанов, объектов общественного питания и магазинов у дома, напротив, довольны изменениями, поскольку для них увеличили лимиты и улучшили взаимодействие с налоговыми органами.

Другие эффекты налоговой реформы

Министр также обратил внимание на влияние высокой базовой ставки и сокращения потребительского кредитования. По его словам, рост потребительских кредитов, который ранее превышал 20%, в первом квартале текущего года снизился до 1,2%.

Он пояснил, что сокращение кредитования приводит к снижению потребительского спроса, что напрямую отражается на малом и среднем бизнесе, особенно в сфере услуг и торговли.

По словам Жумангарина, текущая реформа носит более широкий макроэкономический характер и направлена на развитие реального сектора экономики, выход из "ловушки среднего дохода" и повышение реальных доходов населения.

Ранее министр экономики также сообщал, что по итогам первого квартала поступления от МСБ в бюджет выросли на 20,3%, а обороты через систему электронных счетов-фактур - на 14%. При этом он подчеркнул, что текущая динамика бизнеса во многом определяется макроэкономическими факторами. Среди ключевых - ужесточение потребительского кредитования, высокая стоимость заёмных ресурсов и ограниченный доступ к банковскому финансированию.

Почему сокращается число ИП

Отдельно Жумангарин остановился на теме сокращения числа индивидуальных предпринимателей. По его данным, в первом квартале 2026 года прекратили деятельность более 207 тыс. ИП, однако значительная их часть фактически не вела активной деятельности.

Часть предпринимателей перешла в статус самозанятых, другие - в юридические лица. При этом сохраняется приток новых участников: за первый квартал зарегистрировано более 99 тыс. налогоплательщиков.

