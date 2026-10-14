Жумангарин: Рост экономики будет обеспечиваться увеличением производства в ненефтяных секторах

На заседании Курултая заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин внес на рассмотрении депутатов прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы.

Он отметил, что по прогнозу Правительства рост экономики будет обеспечиваться увеличением производства в ненефтяных секторах, передает BAQ.KZ.

«В соответствии с базовым вариантом среднегодовой реальный рост ВВП в 2027–2029 годах прогнозируется на уровне выше 5%, в 2027 году – 5,3%, в 2028 году – 5,5%, в 2029 году – 5,4%. Номинальный ВВП вырастет со 199,3 трлн теңге в 2027 году до 245 трлн теңге в 2029 году. Рост экономики будет обеспечиваться увеличением производства в ненефтяных секторах», - сказал Жумангарин.

Также сообщалось, что в базовом прогнозе на 2027–2029 годы указана цена нефти в 70 долларов за баррель.

Ранее Серик Жумангарин назвал сроки следующего повышения зарплат госслужащим.

Экономика Казахстана в 2026 году выросла на 4,2% за девять месяцев.