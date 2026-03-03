Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров представители Ирана сообщили американской делегации о контроле над значительным объёмом высокообогащённого урана, которого, по их словам, достаточно для создания 11 ядерных бомб, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Выступая в эфире Fox News, Уиткофф рассказал, что на первой встрече иранские переговорщики открыто заявили о наличии 460 килограммов урана, обогащённого до 60%.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо сказали нам, не стесняясь, что они контролировали 460 килограммов урана с обогащением до 60%, и они знали, что это могло бы произвести 11 ядерных бомб. Это было началом их переговорной позиции. Они гордились этим», — отметил он.

По словам спецпосланника, иранская сторона также подчеркнула, что смогла обойти различные механизмы международного надзора.

«Они гордились тем, что обошли все виды протоколов надзора, чтобы добраться до того места, где они могли бы создать 11 ядерных бомб», — добавил Уиткофф.

Он сообщил, что Вашингтон предлагал Тегерану свернуть ракетную программу, ликвидировать флот и прекратить обогащение урана. Однако уже к завершению второго раунда переговоров, по его словам, стало ясно, что достичь мирного соглашения не удастся. Третья встреча, как заявил Уиткофф, стала «последней попыткой», но также не принесла результатов.

Напомним, ранее США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся серию авиаударов по объектам на территории страны. На фоне атак иранские государственные СМИ сообщили о гибели верховного лидера Али Хаменеи. После этого Иран обратился в Совет Безопасности ООН с призывом принять срочные меры и осудить действия Вашингтона и Тель-Авива.

Эскалация конфликта также привела к тому, что крупнейшие аэропорты Ближнего Востока временно приостанавливали работу, что нарушило международное авиасообщение.