38 тонн воды сбросили с воздуха при тушении пожара в Степногорске

Подразделения МЧС ликвидировали возгорания сухой растительности вблизи сёл Байконыс, Бестобе, Изобильное, Богенбай, Селеты и города Степногорск Акмолинской области.

Для тушения пожаров были привлечены силы и средства МЧС, местных исполнительных органов и других государственных служб. В труднодоступных районах применялась авиация, что позволило сдержать распространение огня и оперативно ликвидировать наиболее сложные участки.

В ходе тушения воздушное судно экстренных служб выполнило сброс 38 тонн воды на очаги возгорания.

По предварительным данным, причиной пожаров могли стать разряды молний. Угрозы населённым пунктам в настоящее время нет.

Всего к ликвидации последствий привлекли около 300 человек, 55 единиц техники МЧС и других государственных органов, а также два воздушных судна "Казавиаспас" МЧС и РГКП "Казавиаорман".

Ситуация остаётся на контроле ведомства. Работы по ликвидации отдельных очагов продолжаются.

Стало известно, что в резервате «Семей орманы» вспыхнул пожар. Также сообщалось, что грозовые молнии вызвали крупные пожары в Акмолинской области.

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