95 млн тенге задолженности по алиментам вернули детям в Мангистау

За первое полугодие 2026 года благодаря вмешательству прокуратуры в Мангистауской области взыскали более 95 млн тенге задолженности по алиментам. Это позволило защитить права 395 несовершеннолетних детей.

Кого привлекли к ответственности

По информации прокуратуры, за шесть месяцев к ответственности привлекли 133 должника, которые умышленно уклонялись от выплаты алиментов. Из них 27 человек понесли уголовную ответственность, еще 106 – административную.

Как установили в надзорном органе, многие должники годами не исполняли свои обязательства. Они скрывали место работы и доходы, а также избегали официального трудоустройства, чтобы не платить алименты.

Чем закончилась проверка

Один из должников был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере одной трети своего дохода. Однако мужчина длительное время уклонялся от исполнения решения суда, из-за чего задолженность превысила 3 млн тенге.

После проверки прокуратуры в отношении него возбудили уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание вВсего за первое полугодие благодаря вмешательству прокуратуры удалось взыскать более 95 млн тенге задолженности по алиментам виде одного года ограничения свободы. После вступления приговора в законную силу задолженность по алиментам была полностью погашена.

Каких результатов удалось добиться

Всего за первое полугодие благодаря вмешательству прокуратуры удалось взыскать более 95 млн тенге задолженности по алиментам и защитить права 395 несовершеннолетних детей.

В прокуратуре отметили, что работа по защите прав детей и взысканию алиментов продолжается.

Ранее сообщалось, что имущество должников направили на погашение алиментов в Актау.

Для исполнения обязательств у должников было арестовано имущество, включая квартиру, два земельных участка и два автомобиля.

Также за сокрытие доходов и уклонение от уплаты алиментов 41 человек привлечен к административной ответственности. В отношении ещё 15 должников начаты досудебные расследования.

Отдельно отмечается, что в доход государства поступило 46,8 млн тенге по актам прокурорского надзора.

Для помощи должникам с трудоустройством была организована ярмарка вакансий. По её итогам 33 человека выразили готовность устроиться на постоянную работу, ещё 18 зарегистрировались как соискатели.

Ранее алматинец пытался снизить алименты, скрыв автомобиль.

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