Аэропорт Кендерли планируют открыть до конца 2026 года

В Мангистауской области продолжается строительство аэропорта «Кендерлі». Сейчас готовность объекта составляет 49%, а ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

Ход реализации проекта проверил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев во время рабочей поездки в регион.

На объекте строят взлетно-посадочную полосу длиной 2 200 метров, перрон, пассажирский терминал и инженерную инфраструктуру. Терминал будет рассчитан на обслуживание до 150 пассажиров в час.

Регулярные рейсы ожидаются в 2027 году

Напомним, ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщал, что в 2026 году через новый аэропорт могут выполнить первые тестовые рейсы, однако регулярное авиасообщение планируется начать в 2027 году.

«В текущем году мы можем запустить тестовые рейсы на восток, но регулярные полёты стартуют уже в следующем году», – говорил министр на брифинге в Сенате.

При этом стоимость билетов и маршрутная сеть будут зависеть в том числе от возможного субсидирования рейсов местными акиматами.

primeminister.kz

Аэропорт строят в 13 километрах от курортной зоны Кендерли. Для проекта выделен участок площадью 599 гектаров. Стоимость строительства составляет 34,3 млрд тенге.

На первом этапе взлетно-посадочная полоса шириной 35 метров и длиной 2 200 метров позволит принимать самолеты Q400, ATR 42/72 и CRJ200. В дальнейшем предусмотрена возможность расширения инфраструктуры для приема более крупных воздушных судов, включая Airbus A320 и Boeing 737.

Ранее также прорабатывалось открытие внутренних рейсов из Кендерли в Атырау, Актобе, Уральск, Алматы и Астану, а также международных направлений в соседние страны.

В Актау хотят создать авиационный и логистический хаб

Во время поездки Нурлыбек Налибаев также ознакомился с проектом мультимодального логистического и авиационного хаба на базе международного аэропорта Актау.

Планируется, что комплекс объединит техническое обслуживание и ремонт самолетов, грузовые авиаперевозки, подготовку специалистов и логистические услуги.

После реализации проекта предполагается создать около 3,5 тысячи постоянных рабочих мест.

В июле 2026 года сообщалось, что после выхода проекта на полную мощность здесь планируют ежегодно обслуживать более 200 самолетов, а также выполнять до 60 покрасочных работ.

Проект предусматривает создание около 3,5 тысячи постоянных рабочих мест.

Развитие хаба связано с планами по превращению Актау в один из ключевых транспортно-логистических узлов региона и дальнейшей интеграцией Казахстана в международные авиационные и грузовые маршруты.

Новый газоперерабатывающий завод запустят в 2027 году

В Жанаозене продолжается строительство нового газоперерабатывающего завода. Его мощность составит 900 млн кубометров природного и попутного газа в год.

Ввести предприятие в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Также в Актау строят парогазовую установку мощностью 160 МВт. Строительно-монтажные работы выполнены на 71,8%, запуск объекта намечен на второй квартал 2027 года.

Напомним, в августе 2025 года сообщалось, что стоимость проекта составляет 216,8 млрд тенге. Новый завод должен заменить устаревшие мощности, увеличить объемы переработки и помочь решить проблему дефицита сжиженного газа в регионе.

Действующий Казахский газоперерабатывающий завод в Жанаозене работает с 1973 года.

На тот момент на площадке нового предприятия уже завершили бетонирование основных фундаментов, проложили внешние инженерные сети, заасфальтировали парковку, запустили временную линию электроснабжения и установили автомобильные весы. Параллельно велись работы по ключевому технологическому комплексу.

Развивают порты и контейнерные перевозки

Отдельное внимание во время поездки уделили транспортно-логистической инфраструктуре.

Годовая мощность морского порта Актау составляет 11,8 млн тонн, порта Курык – 6 млн тонн. Проектная мощность Актауского международного контейнерного хаба достигает 240 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в год.

Ранее Правительству представляли проект первой очереди нового многофункционального терминала в порту Курык. Инвестором выступает китайская компания Guoyou Materials Group, которая заявляла о намерении вложить в проект 470 млрд тенге.

После запуска первой очереди терминал сможет переваливать до 15 млн тонн грузов в год, а после реализации всего проекта – до 25 млн тонн. Завершить его планируют до 2032 года.

Председатель совета директоров Guoyou Materials Group Юй Боян ранее сообщал, что на базе порта планируется создать Евразийский логистический хаб.

«Общий объем инвестиций в данный порт оценивается в $1 млрд. На первом этапе его ежегодная пропускная способность составит 15 млн тонн, а в рамках второго этапа, как планируется, достигнет 25 млн тонн. Проект позволит создать 800 рабочих мест в Казахстане», – говорил он.

Первый этап контейнерного хаба был введен в марте 2026 года.

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