В Актобе мужчина придумал схему обмана водителей, изображая пострадавшего в ДТП пешехода. В результате ему удалось получить от двух автомобилистов 450 тысяч тенге.

Как работала схема

На пересечении улиц Жиенбаева и Ташкентской мужчина на пешеходном переходе создавал видимость наезда автомобиля.

После этого он обращался к водителям и утверждал, что получил телесные повреждения. За якобы причиненный вред мужчина требовал денежную компенсацию.

По данным полиции, таким способом он действовал как минимум дважды.

Сколько денег он получил

В одном случае водитель поверил его словам и перевел ему через мобильное приложение 250 тысяч тенге.

Во второй раз мужчина получил еще 200 тысяч тенге.

Общий ущерб составил 450 тысяч тенге.

Как обман раскрыли

Один из водителей после случившегося усомнился в произошедшем и обратился в полицию.

В ходе проверки информация подтвердилась. Мужчина признан подозреваемым.

По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители призывают водителей не передавать деньги человеку, который после предполагаемого ДТП требует компенсацию за травмы.

В подобных ситуациях рекомендуется вызвать полицию и официально зафиксировать обстоятельства произошедшего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polisia AQTOBE (@polisia_aqtobe)

Ранее женщину осудили за смертельный наезд на пешехода в Кокшетау.

В мае 2026 года жительница Кокшетау управляла автомобилем без специального права на вождение. Во время поворота во двор жилого дома она совершила наезд на пешехода. Пострадавшая получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице.

Подсудимая полностью признала вину и пояснила, что села за руль из-за ухудшения состояния здоровья супруга и с его разрешения. При этом водительского удостоверения она не имела.

В суде отметили, что вина женщины подтверждена ее собственными показаниями, свидетельскими показаниями, материалами осмотра места происшествия, схемой ДТП, заключениями экспертиз и видеозаписью.

Уголовное дело по факту допуска владельцем автомобиля к управлению транспортным средством лица, не имеющего водительских прав, выделено в отдельное производство.

Приговором суда ей назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы. Однако на основании статьи 74 Уголовного кодекса отбывание наказания отсрочено на три года, поскольку осужденная воспитывает двоих малолетних детей.

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