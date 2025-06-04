Аудит выявил потери на более 50 млрд тенге в сфере здравоохранения
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По итогам двух аудитов выявлены финансовые нарушения в системе лекарственного обеспечения, сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает BAQ.KZ.
"По итогам двух аудитов выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге, неэффективное использование средств на 32 млрд и потери с упущенной выгодой на 58 млрд тенге. Материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по 5 – в правоохранительные органы", - сказал Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.
По его словам, результаты указывают на комплексные проблемы в сфере лекарственного обеспечения. По всем выявленным вопросам Правительству даны рекомендации, а Минздрав получил конкретные поручения.
"ВАП будет регулярно следить за тем, как продвигается решение этих проблем", – заключил Алихан Смаилов.
Ранее председатель Высшей аудиторской палаты заявил, что нарушения поставок лишили пациентов бесплатных лекарств.
Также, согласно аудиту, стало известно, что наценки на лекарства в Казахстане достигают 172 процента.
Помимо этого, в ВАП заявили о злоупотреблениях в фармотрасли. Кроме того, аудит выявил, что бесплатные препараты незаконно продавались в аптеках после списания.
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