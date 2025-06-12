Автопарк №1 прокомментировал ситуацию с пострадавшей в ДТП с автобусом девочкой Алуа Бекен, заявив, что поддержка семьи оказывается в рамках закона, однако предприятие не может предоставлять пожизненное финансовое обеспечение без соответствующих юридических оснований, передает BAQ.KZ.

Как сообщается в официальном заявлении на странице автопарка, с момента трагедии предприятие находится в постоянном контакте с родственниками девочки. Во время личной встречи руководителя автопарка Мадияра Тукпатова с семьёй пострадавшей была выражена моральная поддержка и готовность содействовать в пределах правового поля.

"Автопарк №1 как госпредприятие не может давать пожизненные финансовые гарантии без соответствующих оснований и процедур", — подчеркнули в заявлении.

В компании также отметили, что все решения о дальнейших выплатах и возможной дополнительной помощи будут приниматься по итогам официального расследования и судебных процессов в соответствии с действующим законодательством.

На данный момент автопарк продолжает взаимодействовать с юристами семьи и уполномоченными органами.

"Ранее озвученная помощь оказывается в полном объёме", — добавили в сообщении.

Ранее родственники пострадавшей на странице сбора помощи в соцсетях рассказали, что автопарк обеспечит всю жизнь девочки, потерявшей ноги в ДТП с автобусом.

Напомним, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.