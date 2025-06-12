Автопарк Астаны пообещал пожизненно обеспечивать девочку, потерявшую ноги в ДТП с автобусом, передает BAQ.KZ.

Столичный автопарк №1 заявил о намерении взять на себя пожизненные обязательства по обеспечению достойного уровня жизни для семилетней Алуа и всей её семьи.

Об этом рассказали родственники пострадавшей на странице сбора помощи в соцсетях. По их словам, 11 июня у них состоялся сложный и важный разговор с председателем правления автопарка №1 Мадияром Тукпатовым.

"Не снимая с себя ответственности за произошедшее, руководитель автопарка гарантировал, что все расходы по обеспечению достойной жизни Алуа и всех остальных четверых детей Махаббат автопарк №1 возьмет на себя — пожизненно", — говорится в сообщении.

Семья девочки привлекла юристов и экономистов для расчета всех необходимых расходов с учетом инфляции. После завершения расчетов будет подписан официальный договор, по которому автопарк начнет выплаты.

Родные Алуа поблагодарили всех казахстанцев, оказавших им поддержку:

"Мы благодарим каждого, кто молился за Алуа, кто делился нашей болью, кто помог словом или делом. Благодаря вам мы чувствуем, что не одни".

Ожидается, что договор между семьей и автопарком будет заключен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что семилетней Алуе Бекен, пострадавшей в ДТП с автобусом в Астане, будет полагаться государственное пособие.

Напомним, в результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.