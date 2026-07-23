Айтбек Амангельды высказался об освобождении Байжанова по амнистии

Айтбек Амангельды прокомментировал решение об освобождении Бахытжана Байжанова по амнистии. По его словам, сторона потерпевших не была уведомлена о заседании и не участвовала в рассмотрении вопроса.

Он подчеркнул, что амнистия не отменяет приговор и не означает признания осужденного невиновным, передает BAQ.KZ.

«Адвокаты вчера изучили вопрос, так как это вопрос амнистии, мы ничего не можем сделать, получается его два раза амнистировали благодаря новой конституции. Нас к заседанию не подключали и не уведомляли, при этом вопросы амнистии рассматриваются без участия потерпевшей стороны. «Спасибо» нашему гуманому суду и новой конституции. «Амнистия» не равно «невиновен». Амнистия не отменяет приговор, не признает человека невиновным и не отменяет установленную судом вину. Байжанов так и останется преступником с пробационным контролем на 6 лет».

Что говорили в КУИС

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК прокомментировал освобождение осужденного Бахытжана Байжанова. В ведомстве сообщили, что Байжанов освобожден на основании постановления суда о применении Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».

Как отметили в КУИС, на момент рассмотрения вопроса судом неотбытая часть назначенного ему наказания составляла 3 месяца 18 дней.

Кроме того, постановлением суда в отношении Байжанова установлены пробационный контроль и административный надзор сроком на шесть лет.

Одновременно постановлением суда в отношении Б. Байжанова установлен пробационный контроль, а также административный надзор сроком на 6 лет, – говорится в сообщении.

За что осужден Байжанов

Напомним, приговор, согласно которому Бишимбаев получил 24 года лишения свободы, а Байжанов – четыре, вступил в силу в июне 2024 года. Байжанова обвиняли по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении). Суд признал его виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления. Однако Байжанов заявлял, что его осудили незаконно.

В июле 2025 года стало известно, что Байжанов подал заявление о сокращении срока наказания в рамках амнистии. В мае 2026 года кассационный суд по уголовным делам города Астаны приговор Байжанову оставил без изменений.