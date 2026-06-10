Бибисаре Асаубаевой вручат госнаграду после возвращения в Казахстан

Государственная награда, которой ранее была удостоена казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, будет вручена спортсменке после ее возвращения в Казахстан. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

По его словам, Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил достижения спортсменки, после чего был подписан указ о награждении Асаубаевой орденом "Барыс" II степени. Однако вручить награду до настоящего времени не удавалось из-за плотного графика шахматистки.

"Мы включали ее в список приглашенных на официальные мероприятия, однако в это время она готовилась к соревнованиям и не смогла принять участие. Как только Бибисара приедет в Казахстан и ее график станет менее напряженным", – отметил Жарасбаев.

Напомним, Бибисара Асаубаева является одной из самых титулованных шахматисток Казахстана. В начале 2026 года она в третий раз в карьере завоевала золотую медаль чемпионата мира по блицу, а также стала победительницей престижного турнира Norway Chess-2026. В мировом рейтинге среди женщин она занимает пятое место. Сегодня казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер Бибисара Асаубаева обратилась к Президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помощи. После победы на престижном турнире Norway Chess-2026 спортсменка заявила о проблемах с финансированием подготовки к международным соревнованиям и сокращении выплат со стороны спортивных структур.