"Борись за жизнь": мать Султана Сарсемалиева обратилась к сыну в суде

Сегодня в суде начался этап допроса свидетелей. Первым в зал суда был приглашён отец подсудимого Султана Сарсемалиева - Самиголла Сарсемалиев.

Увидев отца, подсудимый не смог сдержать слёз.

Во время дачи показаний отец заявил, что не может поверить в то, что его сын мог совершить такое преступление. По его словам, у сына не было никаких вредных привычек.

"Он очень ответственный человек, всегда думает о своей семье", - сказал он.

Самиголла Сарсемалиев также отметил, что в детстве его сын не получал никаких психологических травм.

Мать подсудимого Гульнар Азмуханова отказалась давать показания и лишь обратилась к сыну.

"Борись за жизнь. Будь сильным. Я всегда говорю твоим детям, что у них есть отец", - сказала мать.

Напомним, первое заседание по делу о жестоком преступлении, потрясшем город Атырау, состоялось 18 мая.

В суде впервые выступили родственники погибших.

Также зять погибшей семьи ранее полностью признал свою вину и заявил, что готов понести любое наказание.

