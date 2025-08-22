Степногорский городской суд Акмолинской области удовлетворил представление учреждения УИС о сокращении срока наказания брату экс-министра Куандыка Бишимбаева — Бахытжану Байжанову, осуждённому по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает BAQ.KZ.

В суде пояснили, что решение принято на основании Закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан".

13 мая 2024 года Байжанов был осуждён Специализированным межрайонным уголовным судом (СМУС) по статье 432 УК РК к 4 годам лишения свободы.

Согласно закону об амнистии, лицам, осуждённым за тяжкие преступления, срок наказания может быть сокращён на одну треть при условии возмещения ущерба.

Суд установил, что принудительные платежи и процессуальные издержки Байжановым возмещены в полном объёме.

Постановлением суда его неотбытая часть срока сокращена на треть, и окончательно к отбытию определено 1 год 4 месяца 17 дней лишения свободы.

В пресс-службе суда отметили, что судебный акт ещё не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, что амнистия сократила срок брату Куандыка Бишимбаева.

Брат осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева — Бахытжан Байжанов — подал заявление о сокращении срока наказания в рамках амнистии в начале июля.

Ранее адвокат Газиз Ынтыкбаев заявлял, что в случае применения амнистии срок заключения Байжанова может быть сокращен на треть — примерно на восемь месяцев.

Байжанов был признан судом виновным в сокрытии преступления после убийства Салтанат Нукеновой. Его брата Куандыка Бишимбаева признали виновным в убийстве и приговорили к 24 годам лишения свободы.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.

Закон об амнистии вступил в силу в июле 2025 года и предусматривает смягчение наказаний для ряда категорий осужденных.