Были ли у Перизат соучастники, кроме матери? — ответ адвоката
Защита заявила: Перизат и её мать не признают вину, говорить об УДО — рано.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
После судебного заседания по делу Перизат Кайрат, обвиняемой в хищении благотворительных средств, её адвокат Асланбек Даулетияров ответил на вопросы журналистов, передаёт BAQ.KZ.
Журналист BAQ.KZ задал вопрос адвокату: "Могли ли у Перизат быть соучастники, кроме матери?"
"Какие могут быть соучастники, если они считают себя невиновными? На суде речь о соучастниках не шла", — ответил адвокат.
Также у него поинтересовались, может ли Перизат быть условно-досрочно освобождена.
"Пока рано об этом говорить. Приговор ещё не вступил в законную силу. Для УДО Перизат и её мать должны полностью признать вину. На сегодняшний день их позиция — отрицание вины", — подчеркнул он.
Напомним, ранее адвокат Перизат Кайрат Асланбек Даулетияров заявлял, что намерен обжаловать приговор.
Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой
Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.
Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.
Самое читаемое
- В Семее хотят превратить незаконную свалку в трассу для велогонок
- 9 банков ликвидируют в Казахстане: Как вкладчикам вернуть свои деньги?
- Выступление Перизат Кайрат на судебных прениях пройдет в закрытом режиме
- Цены на продукты в Казахстане продолжают расти
- Самолёт с десятками людей разбился в России: обломки горят