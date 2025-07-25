После судебного заседания по делу Перизат Кайрат, обвиняемой в хищении благотворительных средств, её адвокат Асланбек Даулетияров ответил на вопросы журналистов, передаёт BAQ.KZ.

Журналист BAQ.KZ задал вопрос адвокату: "Могли ли у Перизат быть соучастники, кроме матери?"

"Какие могут быть соучастники, если они считают себя невиновными? На суде речь о соучастниках не шла", — ответил адвокат.

Также у него поинтересовались, может ли Перизат быть условно-досрочно освобождена.

"Пока рано об этом говорить. Приговор ещё не вступил в законную силу. Для УДО Перизат и её мать должны полностью признать вину. На сегодняшний день их позиция — отрицание вины", — подчеркнул он.

Напомним, ранее адвокат Перизат Кайрат Асланбек Даулетияров заявлял, что намерен обжаловать приговор.

Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.