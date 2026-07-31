Казыбекбийский районный суд Караганды рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на аналогичное преступление.

Как развивались события

По материалам дела, в декабре 2025 года подсудимые, представившись сотрудниками информационного портала, убедили заместителя акима одного из районов, что располагают негативным видеоматериалом о деятельности акимата. За отказ от публикации они потребовали денежное вознаграждение. Потерпевший оформил заем на сумму 2,5 млн тенге и передал деньги злоумышленникам.

В январе 2026 года, по версии следствия, обвиняемые вновь попытались получить деньги у того же потерпевшего, однако были задержаны сотрудниками полиции, не успев довести преступный умысел до конца.

Позиции сторон

В ходе судебного разбирательства прокурор просил прекратить производство по первому эпизоду в связи с примирением сторон, а по второму назначить наказание в виде лишения свободы. Защита, в свою очередь, согласилась с прекращением дела по первому эпизоду и просила переквалифицировать действия подсудимых по второму эпизоду с последующим освобождением от наказания по амнистии.

Решение суда

Суд установил, что ущерб по первому эпизоду был полностью возмещен, а потерпевший простил подсудимых. В связи с этим производство по данному эпизоду было прекращено на основании статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

При рассмотрении второго эпизода суд исключил квалифицирующий признак «неоднократности». Как отмечается в приговоре, согласно нормативному постановлению Верховного суда РК, преступление не считается совершенным неоднократно, если по ранее совершенному деянию лицо было освобождено от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным законом.

В результате действия подсудимых были переквалифицированы на покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. На основании Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» оба подсудимых освобождены от наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

Также сообщалось, что в Актобе задержана группа подозреваемых в вымогательстве и незаконном удержании человека.

В Управление по борьбе с организованной преступностью обратился 38-летний житель города, заявивший о противоправных действиях со стороны группы лиц.

По предварительным данным, пятеро подозреваемых, ссылаясь на якобы переведённые с банковской карты потерпевшего средства, потребовали от него переоформить автомобиль, а также передать денежные средства.

Следствие установило, что мужчину незаконно удерживали в салоне автомобиля и в течение нескольких часов применяли к нему физическое насилие, добиваясь выполнения требований.

В ходе специальной операции, проведённой сотрудниками УБОП при участии бойцов спецподразделения, все пятеро подозреваемых были установлены и задержаны.

По факту вымогательства начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также проверяется их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Актобе студента под угрозами заставили оформить микрокредит.

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