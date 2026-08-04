Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 6125 человек.

Сколько погибших

По последним официальным данным Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, за неделю число подтвержденных жертв увеличилось на 579 человек. Ранее сообщалось о 5546 погибших.

Медицинскую помощь после стихийного бедствия получили 60 992 человека.

Каковы последствия

Специалисты обследовали 43 679 жилых домов. Из них 41 624 здания получили повреждения. При этом 25 325 домов остаются пригодными для проживания, 9866 можно использовать с ограничениями, а 6433 дома признаны опасными.

Власти также сообщили, что пострадавшим уже передали 287 новых квартир.

Что известно о восстановлении

Во время восстановительных работ с улиц вывезли 346 755 тонн строительного мусора. Это составляет около 16,5% от общего объема завалов.

Напомним, 24 июня у берегов Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране зафиксированы разрушения зданий, а власти назвали ситуацию очень серьёзной.

После стихийного бедствия в Венесуэле был введён режим чрезвычайного положения. Также временно закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара, приостановлена работа метро и железнодорожного сообщения, отменены занятия в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что женщина родила ребенка в разрушенном здании в Венесуэле.

Роды произошли в условиях полного отсутствия электричества и медицинского оборудования.

Также десятки стран отправили спасательные команды в зону бедствия в Венесуэле.

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