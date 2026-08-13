В Шымкенте вынесли приговор по делу об убийстве 21-летней Нурай Серикбай. Подсудимый Шерхан Аймахан признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Какое решение вынес суд

На сегодняшнем итоговом заседании суда Шерхан Аймахан был приговорён к пожизненному лишению свободы. Об этом на своей странице в социальной сети Threads сообщил адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров.

Судья признал Шерхана Аймахана виновным по трем статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По статье 115-1 УК РК – «Сталкинг» – Аймахану назначено 200 часов общественных работ.

По статье 125-1 УК РК – «Принуждение к вступлению в брак» – суд назначил два года лишения свободы.

По пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК – «Убийство, совершенное с особой жестокостью» – ему назначено пожизненное лишение свободы.

«Назначить Шерхану Аймахану наказание в виде пожизненного лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности», – огласил Саммидин Темиралиев.

Ранее государственный обвинитель также просил суд назначить подсудимому пожизненный срок и определить его отбывание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

В чем обвиняли Шерхана Аймахана

Согласно обвинительному акту, Шерхан Аймахан принуждал Нурай к браку и преследовал ее.

По данным обвинения, мужчина звонил девушке 76 раз менее чем за полтора часа. В день трагедии он приехал к дому Нурай, после чего, по версии следствия, напал на нее с ножом.

Девушка получила 35 ножевых ранений.

Кроме обвинения в убийстве, прокурор просил назначить Аймахану наказание по статье о принуждении к вступлению в брак, а также по статье о сталкинге.

Что говорил подсудимый

В последнем слове Шерхан Аймахан продолжил настаивать на своей версии произошедшего.

Он заявил, что Нурай добровольно поехала с ним из Алматы в Шымкент и что между ними были взаимные чувства.

При этом подсудимый выразил сожаление в связи с произошедшим и попросил прощения у семьи погибшей.

«Я очень сильно любил ее, у меня были искренние чувства. Выражаю соболезнования ее родителям и раскаиваюсь. Прошу прощения у отца, матери и двух братьев Нурай», – сказал Аймахан.

Что он сказал о компенсации

Подсудимый заявил о готовности возместить потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 15 739 65 тенге.

При этом требование о компенсации морального вреда в размере 10 млрд тенге он не признал.

«Материальный ущерб полностью беру на себя и готов в будущем, работая, его возместить. Моральную компенсацию в размере 10 миллиардов тенге не признаю», – заявил он.

Что известно о видеозаписи Нурай

В суде также обсуждалась последняя видеозапись Нурай Серикбай, на которой девушка говорит об отсутствии претензий к Шерхану Аймахану.

Прокурор заявил, что не считает эту запись доказательством, подтверждающим позицию подсудимого. По его словам, экспертиза выявила признаки заранее подготовленной речи, а во время записи девушка несколько раз забывала текст.

Почему семья потребовала 10 млрд тенге

Семья Нурай Серикбай потребовала от подсудимого 10 млрд тенге в качестве компенсации морального вреда.

Брат погибшей Султан объяснил, что семья самостоятельно определила сумму, которую считает справедливой.

«Даже если собрать все деньги мира, они не смогут компенсировать нам потерю Нурай», – сказал он.

По словам Султана, если компенсация будет выплачена, семья намерена направить эти средства на благотворительность. В частности, речь идет о помощи девушкам, столкнувшимся со сталкингом, а также другим нуждающимся.

Что известно об экспертизе

Ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала Шерхана Аймахана вменяемым. Согласно ее выводам, он мог осознавать характер своих действий и руководить ими.

Как развивалось дело

Напомним, 11 января 2026 года возле многоэтажного жилого дома в Шымкенте обнаружили тело 21-летней Нурай Серикбай. По данным полиции, на теле девушки были ножевые ранения.

13 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 28-летнего мужчину, ранее знакомого с погибшей. Суд санкционировал его арест.

После трагедии дело получило широкий общественный резонанс. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре дать правовую оценку произошедшему.

Впоследствии ряд руководителей Департамента полиции Шымкента был освобожден от занимаемых должностей.