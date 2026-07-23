Дело Нурай Серикбай: судебные заседания не будут транслироваться в прямом эфире
Стали известны даты судебных заседаний.
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Заседание по делу Нурай Серикбай, погибшей от ножевого ранения на улице в Шымкенте, не будет транслироваться в прямом эфире, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Об этом сообщил адвокат стороны потерпевших Аянхан Омаров.
«Суд отказался проводить прямую трансляцию по делу Нурай. Однако журналистам сообщили, что препятствий для участия в судебном заседании и проведения съемки нет», — рассказал адвокат.
Ранее сообщалось, что первое заседание по делу Нурай Серикбай перенесли.
Что известно о деле
Напомним, расследование резонансного убийства 21-летней Нурай Серикбай завершилось в июне этого года. По информации адвоката потерпевшей стороны Аянхана Омарова, участники процесса ознакомились с материалами уголовного дела, после чего оно было направлено в суд.
По версии следствия, девушка погибла 11 января 2026 года в Шымкенте в результате нападения с ножом недалеко от своего дома. По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний Шерхан Аймахан.
Ему предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям, в том числе в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сталкинге и принуждении к вступлению в брак.
Ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым, поэтому он предстанет перед судом в полном объеме предъявленных обвинений.
Дело получило широкий общественный резонанс после того, как семья погибшей заявила, что девушка длительное время подвергалась преследованию и неоднократно обращалась за помощью в полицию. После трагедии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил дать правовую оценку действиям правоохранительных органов. Впоследствии в руководстве департамента полиции Шымкента были произведены кадровые изменения, а в отношении ряда сотрудников началось расследование.
Перед началом процесса представители потерпевшей стороны заявили, что будут добиваться максимально открытого судебного разбирательства, включая присутствие представителей СМИ и организацию прямой трансляции заседаний.
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