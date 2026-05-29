Дело о трагедии в Жангельдине: состояние Акбаян Мукангалиевой остаётся неясным
Пока в Атырау продолжается суд над Султаном Сарсемалиевым, обвиняемым в убийстве четырёх человек в селе Жангельдин, вопрос о состоянии его бывшей супруги Акбаян Мукангалиевой - дочери и сестры погибших – всё ещё остаётся неясным с точки зрения психиатров.
Женщину сначала обследовали в Атырау, затем направили на стационарную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу в Алматы.
Однако даже после этого специалисты не пришли к публично озвученному однозначному выводу и рекомендовали "дальнейшее наблюдение и уточняющую диагностику". Об этом сообщили в прокуратуре Атырауской области.
Напомним, ее бывший муж, с которым они разведены с 2022 года, является главным и единственным обвиняемым по делу об убийстве четверых ее близких родственников.
Отдельное производство по статье 434 УК РК – "Недонесение о преступлении" возбуждено уже в отношении самой Акбаян.
В прокуратуре подчеркнули, что окончательная правовая оценка её действиям пока не дана.
По информации надзорного органа, мера пресечения в отношении Мукангалиевой не избиралась.
К слову, близкие Мукангалиевой сообщали в социальных сетях, что она снова находится в специализированном медицинском учреждении в Атырау.
По их словам, Акбаян регулярно передают вещи и продукты, однако она считает, что передачи поступают от её брата Наурыза Мукангалиева, который, по версии следствия, стал первой жертвой Сарсемалиева.
Также они говорят, что Акбаян скучает по детям, но не помнит о рождении своего пятого ребёнка.
Отметим, что первое заседание по делу о жестоком преступлении, потрясшем город Атырау, состоялось18 мая.
В суде впервые выступилиродственники погибших.
Также зять погибшей семьи ранее полностью признал свою вину и заявил, что готов понести любое наказание.
