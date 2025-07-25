По делу о хищении благотворительных средств, в котором обвиняется Перизат Кайрат, экс-аким Алматы и бывший председатель партии Nur Otan Бауыржан Байбек в суд вызван не был. Об этом сообщил адвокат подсудимой Асланбек Даулетияров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Нет, такого ходатайства не было. Ни с одной стороны участия", — отметил защитник.

Напомним, ранее адвокат Перизат Кайрат Асланбек Даулетияров заявлял, что намерен обжаловать приговор.

Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.