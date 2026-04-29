Депутат прокомментировал приговор Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой

Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов прокомментировал судебный приговор в отношении супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, он не следил за этим делом в полном объеме.

«Если честно, я не внимательно следил за этим делом. Да, ранее я работал в органах прокуратуры, но у меня не было возможности детально его отслеживать, поскольку давать оценку сложно. Во-вторых, это длительный процесс. Уголовные дела, особенно рассматриваемые в суде, занимают много времени, так как каждый факт требует тщательного изучения», - сказал он.

По словам Кошмамбетова, действующее законодательство предусматривает возможность заключения соглашения по таким делам.

«В Уголовном кодексе государственный обвинитель предлагает признание вины и возмещение причиненного ущерба, а государство определяет вид наказания. В таком случае это выгодно для обеих сторон. Поэтому считаю, что здесь все правильно», - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что подобные резонансные дела имеют большое значение для общества.

«Чем больше таких дел, тем лучше граждане начинают понимать судебную систему. Например, во время дела Куандык Бишимбаев вся страна следила за процессом, и это повысило правовую грамотность», - сказал он.

По мнению депутата, в данном случае ключевую роль сыграло финансовое возмещение.

«Здесь они в определенной степени ограничились финансовой компенсацией. Если причиненный ущерб носит материальный характер и полностью возмещен, считаю, что экономические преступления можно завершать таким образом. Во многих случаях предприниматели, даже возместив ущерб, получают длительные сроки. Этого допускать нельзя», - заявил Кошмамбетов.

Он также отметил, что необходимо разграничивать экономические и иные виды преступлений.

«Если ущерб только финансовый и он возмещен, то вопрос можно считать закрытым. А если причинен физический или моральный вред - это совершенно другая ситуация. Здесь речь идет не о коррупции, а об экономических преступлениях. К ним относятся мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность», - пояснил Айтуар Кошмамбетов.

Напомним, дело блогеров связано с проведением розыгрышей автомобилей, денежных средств и других призов через социальные сети. Для участия пользователям предлагалось оплатить около 30 тысяч тенге за так называемые обучающие курсы, после чего они допускались к розыгрышам.

Адвокат Жанабыловых выступила против следствия.

В ходе заседания Эльмира Толегенова заявила о частичном признании вины по делу.