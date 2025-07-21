Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек прокомментировал ситуацию вокруг попытки переселения детей из Детского дома в Алматы в Конаев. По его словам, действия акимата Алматинской области были непрозрачными и сопровождались грубыми нарушениями, передает BAQ.KZ.

"Очень правильное и справедливое решение — отменить переезд. Благодарю Президента за вмешательство. Но теперь нужно разобраться, как это вообще допустили", — заявил Базарбек в своем видеообращении.

Он напомнил, что ещё год назад предупреждал о риске попыток застройки участка, на котором расположен детский дом.

"Это лакомый кусок в Бостандыкском районе Алматы. Для застройщиков снести здание и возвести элитные таунхаусы — не проблема. И есть интерес представителей старой элиты", — подчеркнул депутат.

По его словам, ранее акимат пообещал, что переезда не будет и здание отремонтируют, но обещания не сдержал.

"Аким исчерпал доверие. Это провал всей системы — где был министр просвещения, почему не вмешался? Почему нет публичных заключений стройкомпании? Почему к техобследованию не подключили КазГИСА, а заключения делало левое ТОО?" — задался вопросами депутат.

Он утверждает, что переезд был организован нелегально и новый детский дом в Конаеве до сих пор не принят на баланс государства. При этом в день переезда одна из воспитанниц потеряла сознание, а другой ребёнок получил травму.

Базарбек потребовал привлечь к ответственности всех причастных, вплоть до уголовной, и отдельно отметил участие сотрудников полиции, сопровождавших переезд. Он также призвал к отставке руководителя областного управления образования.

"Вы думали — лакомый кусок в руки попадает, а дети под шумок... Нет! Все только начинается. Я это так не оставлю", — резюмировал он.

Ранее Токаев отменил переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев.

В марте текущего года воспитанники детского дома №1 жаловались на намерения переселить их в Конаев. Тогда общественники и правозащитники говорили, что земельный участок в престижном районе Алматы приглянулся застройщикам, и есть риск, что на месте учреждения появятся элитные жилые комплексы.