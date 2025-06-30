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Девочка лишилась ног после ДТП с автобусом: Министр озвучил решение по её обучению

Сегодня, 12:43
АВТОР
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Instagram/help.aluabeken Сегодня, 12:43
Сегодня, 12:43
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Фото: Instagram/help.aluabeken

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства прокомментировал вопрос об учебе девочки, которая пострадала в автобусной аварии в Астане, передает BAQ.KZ. 

"По всем существующим законам в данный момент ребенок будет обучаться на дому. Далее по результатам, наверное, можно будет и рассмотреть продолжение (учебы - прим.редакции) в школе", - сказал Гани Бейсембаев.

Министр подчеркнул, что на данный момент стоит уделять внимание психическому и физическому здоровью ребенка.

Напомним, 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности. 

Пострадавшей выплатили почти 20 млн тенге. Позже аким столицы сообщил, что акимат обеспечит семью жильем и планирует еще выплатить 10 млн тенге.

Сейчас семья ищет средства на качественные протезы для Алуы.

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