Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в кулуарах Правительства прокомментировал вопрос об учебе девочки, которая пострадала в автобусной аварии в Астане, передает BAQ.KZ.

"По всем существующим законам в данный момент ребенок будет обучаться на дому. Далее по результатам, наверное, можно будет и рассмотреть продолжение (учебы - прим.редакции) в школе", - сказал Гани Бейсембаев.

Министр подчеркнул, что на данный момент стоит уделять внимание психическому и физическому здоровью ребенка.

Напомним, 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Пострадавшей выплатили почти 20 млн тенге. Позже аким столицы сообщил, что акимат обеспечит семью жильем и планирует еще выплатить 10 млн тенге.

Сейчас семья ищет средства на качественные протезы для Алуы.