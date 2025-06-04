Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате ДТП с участием автобуса, которой пришлось ампутировать обе ноги, передает BAQ.KZ.

По состоянию на 4 июня три пациента продолжают получать стационарное лечение.

Как сообщает управление здравоохранения, девочка, несмотря на тяжелую травму, находится в сознании и сейчас остается в реанимации под постоянным наблюдением медицинского персонала. Если её состояние продолжит улучшаться, врачи планируют перевести её в профильное отделение, где рядом сможет находиться её мама, чтобы ухаживать за ребенком.

Для поддержки девочки и её мамы подключены психологи.

Кроме того, одна из женщин, ранее находившаяся в реанимации, уже переведена в отделение поли-травмы. Её состояние стабильное, угрозы жизни нет. Третий пациент, также госпитализированный после аварии, продолжает лечение в стационаре, состояние его здоровья без ухудшений.

Медицинские работники подчеркивают, что несмотря на тяжесть травм, пациенты получают необходимую помощь и находятся под постоянным контролем врачей.

Напомним, вечером 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности. Пострадавшей выплатят почти 20 млн тенге.

Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.