Уголовное дело в отношении водителя автобуса маршрута №10, который совершил резонансное ДТП в Астане, прекращено в связи с применением акта амнистии. Об этом сообщили в Департаменте полиции столицы в ответ на официальный запрос BAQ.KZ.

Сразу после происшествия в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 2 УК РК — "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами". В ДП Астаны отметили, что вина данного лица полностью доказана материалами уголовного дела, водитель признан подозреваемым.

"В ходе расследования уголовного дела поступило заявление о прекращении уголовного преследования в порядке применения Закона РК "Об амнистии", т.к. согласно указанного Закона предполагается прекращение производства по уголовным делам не рассмотренными судами по преступлениям небольшой и средней тяжести. Принимая во внимание, что в соответствии с ч.2 ст.11 УК РК, правонарушения, предусмотренные ст.345 ч.2 УК РК относятся к категории преступлений небольшой тяжести, данное уголовное дело прекращено производством в порядке ст.35 ч.1 п.3 УПК РК, вследствие акта амнистии", — уточнили в ДП Астаны.

Отдельно сообщается, что в акимат города направлено представление о проведении проверки деятельности работодателя водителя — в порядке статьи 200 УПК РК.

Напомним, 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Пострадавшей выплатили почти 20 млн тенге. Позже аким столицы сообщил, что акимат обеспечит семью жильем и планирует еще выплатить 10 млн тенге.

Сейчас семья ищет средства на качественные протезы для Алуы.